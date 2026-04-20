В Приморье прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

Во Владивостоке 35 компаний представили 1,1 тыс. вакансий. Кроме того, там работала отдельная зона для участников СВО и их семей. Им предложили 350 вакансий и консультации по трудоустройству и адаптации. Для жен участников СВО состоялись занятия по программе клуба «Женская территория»: мастер-классы и встречи, где участницы смогли поддержать друг друга и проработать вопросы трудоустройства с профильными специалистами.