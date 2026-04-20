В Приморье прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел 17 апреля в Приморском крае при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Мероприятие состоялось в 10 муниципалитетах Приморья. В нем участвовали 150 работодателей, которые предложили жителям края более 3,5 тыс. вакансий.
Во Владивостоке 35 компаний представили 1,1 тыс. вакансий. Кроме того, там работала отдельная зона для участников СВО и их семей. Им предложили 350 вакансий и консультации по трудоустройству и адаптации. Для жен участников СВО состоялись занятия по программе клуба «Женская территория»: мастер-классы и встречи, где участницы смогли поддержать друг друга и проработать вопросы трудоустройства с профильными специалистами.
Дополнением к ярмарке стал форум «Больше, чем работа. Приморский край». Около 300 школьников, студентов и молодых специалистов смогли узнать о востребованных профессиях и пообщаться с работодателями. В программе были интерактивы и цифровые инструменты для профориентации.
Напомним, в прошлом году региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства посетили более 1,7 тыс. соискателей. Свои вакансии представили 148 предприятий региона, более 300 человек нашли работу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.