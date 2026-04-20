В Перми обновят дороги к памятникам Великой Отечественной войны

В 2026 году в Перми приведут в порядок несколько городских улиц, которые ведут к мемориалам Великой Отечественной войны. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном Минтрансе.
В центре города отремонтируют участок улицы Петропавловской между улицами Крисанова и Попова. Здесь заменят асфальт, который износился с момента последнего ремонта в 2020 году, устранят колею и приведут в порядок колодцы, чтобы люки были на одном уровне с дорогой. Рядом находятся Аллея доблести и славы и памятник героям фронта и тыла, установленный к 40-летию Победы.
В Свердловском районе работы пройдут на улицах Николая Островского и Белинского. На улице Николая Островского обновят участок длиной около 1,5 км — от Советской до Революции. Здесь отремонтируют проезжую часть, частично обновят переходы, заменят бордюры и нанесут новую разметку. Неподалёку расположено Егошихинское кладбище, где установлен мемориал ленинградцам-блокадникам.
Улица Белинского будет отремонтирована от Комсомольского проспекта до площади Трудовой доблести. В планах — обновление дороги, парковок, тротуаров и газонов, а также установка новых дорожных знаков и разметки. Эта улица проходит рядом с мемориальным комплексом «Пермь — город трудовой доблести», открытым в 2023 году.
Также в список работ вошла улица Строителей. Здесь приведут в порядок участок протяжённостью более 3 км — от Камской до базы «Заостровка». Рабочие заменят покрытие, обновят переходы и ограждения, установят знаки и нанесут разметку. Рядом находится мемориал работникам лесокомбината «Красный Октябрь», погибшим в годы войны.