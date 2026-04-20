В Перми обновят дороги к памятникам Великой Отечественной войны

В центре города отремонтируют участок улицы Петропавловской между улицами Крисанова и Попова. Здесь заменят асфальт, который износился с момента последнего ремонта в 2020 году, устранят колею и приведут в порядок колодцы, чтобы люки были на одном уровне с дорогой. Рядом находятся Аллея доблести и славы и памятник героям фронта и тыла, установленный к 40-летию Победы.