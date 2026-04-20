Медузы могут стать живым биофильтром на Черноморском побережье

Медузы Черного моря могут оказаться живым биофильтром для побережья. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Ученые из двух ведущих институтов Крыма объединили усилия. Ихтиологи из ИнБЮМ и специалисты по гидрохимии из МГИ провели совместную экспедицию на судне «Профессор Водяницкий».
Главная цель — выяснить, могут ли скопления медуз смягчать негативный эффект от сброса бытовых сточных вод у берега. Ученые проверяют гипотезу: студенистые обитатели моря работают как природный фильтр.
Как пояснил начальник экспедиции Александр Мельник, исследования носят междисциплинарный характер. Биологи и химики работают в связке. Им предстоит подтвердить или опровергнуть предположение о фильтрующей роли биомассы медуз в прибрежной зоне.
Результаты эксперимента пока не обнародованы. Если гипотеза подтвердится, это может изменить взгляд на роль медуз в экосистеме Черного моря.
