В Таганроге объявили ракетную опасность 20 апреля

Днем 20 апреля в Таганроге введен режим ракетной опасности. Соответствующее экстренное оповещение для населения было опубликовано в официальном MAX-канале главы городской администрации Светланы Камбуловой.
В кратком сообщении градоначальника содержится предупреждение для всех жителей и гостей города. Согласно информации властей, гражданам настоятельно рекомендовано незамедлительно проследовать в безопасные места.
В качестве укрытий предлагается использовать подвальные помещения, специально оборудованные убежища либо подземные парковки. Администрация города призывает сохранять спокойствие.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.