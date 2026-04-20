В Таганроге объявили ракетную опасность 20 апреля

Власти Таганрога призвали горожан идти в укрытия из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 20 апреля в Таганроге введен режим ракетной опасности. Соответствующее экстренное оповещение для населения было опубликовано в официальном MAX-канале главы городской администрации Светланы Камбуловой.

В кратком сообщении градоначальника содержится предупреждение для всех жителей и гостей города. Согласно информации властей, гражданам настоятельно рекомендовано незамедлительно проследовать в безопасные места.

В качестве укрытий предлагается использовать подвальные помещения, специально оборудованные убежища либо подземные парковки. Администрация города призывает сохранять спокойствие.

