Люлин уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями

«Сегодня отмечается Национальный День донора. Поздравляю всех, кто хотя бы раз поделился кровью и ее компонентами для спасения жизни других людей. Спасибо — за благородный порыв, за доброе сердце и желание помогать!» — написал Евгений Люлин. «Доноров крови в Нижегородской области сотни тысяч. Число донаций у некоторых составляет 100, 200 и даже 277 раз! Это целая река жизни, которая дает силы выбраться из лап смерти больным, раненым, пострадавшим в авариях», — отметил спикер регионального парламента. «Уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями, поэтому в прошлом году внес в Заксобрание инициативу об учреждении Почетного знака “Заслуженный донор Нижегородской области”, и депутаты единогласно ее поддержали», — сообщил председатель Законодательного собрания. «Планируем наградить первых наших земляков-доноров в июне, когда отмечается Всемирный день донора крови», — рассказал Евгений Люлин. «Скромные герои, на чьем счету десятки спасенных жизней. Каждому хочу пожать руку и сказать от всей души: вы — лучшие люди, наш золотой фонд! Мы гордимся вами!» — резюмировал Евгений Люлин.