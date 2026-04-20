В Павловском районе Алтая почти 60 семей получили региональный маткапитал

Денежную выплату из регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего и последующих детей получили 59 семей в Павловском районе Алтайского края с начала 2026 года. Такую поддержку оказывают по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Всего семьям перечислили более 964 тыс. рублей. Средства можно было направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или газификацию дома. Напомним, денежная выплата предоставляется родителям один раз в полгода в размере 16 350 рублей, если доход семьи не превышает прожиточный минимум.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.