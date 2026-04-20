Спасатели в тайге определяют, как будут дальше искать семью Усольцевых

В понедельник сообщалось, что спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») за три дня поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи. Отмечалось, что поиски результатов не дали, спасатели вернулись в подразделение.