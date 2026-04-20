В Липецке отремонтируют участок дороги на улице Жуковского

Участок дороги на улице Жуковского отремонтируют в Липецке. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
«Работы идут в хорошем темпе — демонтаж полностью завершен. Уже выполнено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия переменной толщины. Сейчас подрядчик устанавливает бортовые камни и восстанавливает основание тротуаров», — отметила временно исполняющая полномочия главы города Липецка Светлана Бедрова.
Впереди — укладка верхнего слоя покрытия на проезжей части и пешеходных дорожках, нанесение разметки, установка дорожных знаков и других элементов организации движения. Отмечается, что для повышения прочности стыков специалисты используют битумную ленту.
Всего в этом году в порядок приведут 16 дорожных объектов общей протяженностью более 15 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.