20-летнего юношу арестовали за жестокое избиение 37-летнего нижегородца.
От полученных травм мужчина, к сожалению, скончался.
В Нижнем Новгороде полицейским удалось в течение нескольких часов задержать юношу, который жестоко избил мужчину до смерти в Автозаводском районе. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
Трагедия произошла в середине апреля. В отдел полиции поступила телефонограмма из городской клинической больницы Автозаводского района: в медучреждение доставили 37-летнего нижегородца с тяжкими телесными повреждениями. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм.
Полицейские оперативно установили причастного к преступлению: им оказался 20-летний молодой человек. Его задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что юноша поссорился с потерпевшим, которого ранее не знал, на улице Бориса Корнилова. Молодой человек жестоко избил своего оппонента и скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранта арестовали.