Как живет сегодня в Нижегородской области почетный донор

Ко дню Национального дня донора крови, который отмечается ежегодно 20 апреля, «РГ» побеседовала с врачом и почетным донором Светланой Антышевой.
Спасти жизнь.
Семидесятые годы прошлого столетия. Под крылом «кукурузника» бескрайним ковром стелется казах-ская земля. Гул мотора сливается с ветром, гуляющим вольно в степи. Молодая девушка в белом халате крепко прижимает к груди медицинскую сумку. Ей всего двадцать пять, она только поступила в интернатуру, но уже знает цену человеческой жизни. Это Светлана Дмитриевна Антышева, будущий почетный донор и врач-гинеколог, чья судьба оказалась навсегда связана со спасением людей.
В те годы санитарная авиация была единственной нитью, связывающей отдаленные аулы и поселки с медиками. Вылеты случались часто, иногда по нескольку раз в неделю.
«В зиму мне уже стали доверять самостоятельные вылеты в районы, в аулы Казахстана», — вспоминает доктор.
Для Светланы Антышевой это была привычная работа, но один вылет стал особенным. В отдаленном поселке начались роды с осложнениями, счет шел на минуты, женщина потеряла очень много крови. Доставить пациентку в областную больницу не было времени — она могла не доехать. Нужно было спасать на месте.
«В тот раз у меня было прямое переливание крови, — рассказывает Светлана Дмитриевна. — Нужно было действовать сразу. А моя кровь подходила. В итоге все прошло благополучно».
И детство родившегося тогда мальчика прошло с мамой, потому что в критический момент героиня нашего материала не просто помогла ей как врач, но и отдала свою кровь.
Профессия на всю жизнь.
На обратном пути в трясущемся самолете после таких вылетов Светлана всегда размышляла о жизни. Глядя в иллюминатор на уходящие вниз степи, она часто вспоминала маму, история которой подтолкнула ее стать врачом.
Светлана была маленькой девочкой, когда мать серьезно отравилась. Состояние было критическим, врачи боролись за нее изо всех сил и буквально вытащили с того света, а потом она еще долго возвращалась к нормальной жизни. К счастью, нашелся специалист, который смог поставить ее на ноги.
«Она очень долго ходила на реабилитацию к одной женщине-врачу, очень хорошему специалисту. И я сказала: если спасли мою маму, то и я буду спасать людей», — воспоминает Светлана Дмитриевна.
После школы Светлана поступила в Карагандинский медицинский институт. Сначала хотела стать невропатологом, но судьба распорядилась иначе. На четвертом курсе, когда начали изучать акушерство, в институт приехал ординатор из Москвы. Его лекции перевернули сознание молодой студентки.
«Он полгода преподавал акушерство и гинекологию. Это был огонь. Он так заинтересовал, так рассказывал, так интересно было, просто зажег», — говорит Светлана Дмитриевна.
Так гинекология стала ее профессией на всю жизнь. Но работа врачом в условиях степного края требовала универсальности. Часто приходилось быть и хирургом, и терапевтом, и донором.
«Донором стала совершенно случайно, — признается Светлана Дмитриевна. — Если было нужно, я сдавала кровь. У меня первая положительная. В общем-то приходилось почти при каждом вылете сдавать».
Законы донорства предписывали сдавать кровь раз в несколько месяцев, но в экстренных ситуациях правила отступали на второй план. Главное было спасти пациента. Поэтому Светлана сдавала кровь и во время дежурств, и во время вылетов санавиации. Все сдачи записывались в книги учета.
«Однажды мне сказали: “Светлана Дмитриевна, у вас уже много сдач, продолжайте и будете почетным донором”. Всего для этого 40 раз нужно было сдать по 400 миллилитров», — вспоминает она.
Почетный статус.
Однако получить официальный статус быстро не удалось. Из-за распада СССР и изменений в законодательстве Казахстана статус почетного донора в этой стране отменили.
А потом Светлана Антышева переехала в Россию, в Псков, и трагический случай привел на местную станцию переливания крови. В сентябре 2004 года, когда по телевизору объявили, что нужна кровь для пострадавших в Беслане, она, не раздумывая, пошла сдавать. А на станции после заполнения анкеты ее позвала к себе главврач и предложила работу.
«Это великолепная служба. Насколько там все ответственно, скрупулезно. Не дай бог пропустить что-то. Очень тщательно нужно собрать анамнез», — говорит Светлана Антышева.
За время работы на станции, а она заведовала отделением, в архиве нашли документы, подтверждающие право Светланы Дмитриевны на получение звания «Почетный донор».
Со станции Светлана Антышева ушла на пенсию. А потом после переехала в Нижний Новгород.
«Я люблю ответственность, чтобы от меня что-то зависело. Мне это нравится до сих пор, люблю быть полезной», — говорит Светлана Дмитриевна.
Она убеждена: если есть возможность помочь, нужно действовать без раздумий. Иногда для этого требуется всего лишь нужная группа крови.