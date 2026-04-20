Белорусский юрист сказала, что делать, если в банке навязывают страховку или дорогие карты

Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич сказала белорусам, что делать, если в банке навязывают страховку или дорогие карты. Об этом пишет «Мінская праўда».
Издание замечает, что в Беларуси хватает случаев, когда банк предлагает при оформлении карты застраховать ее. Или застраховать квартиру. Другой вариант — сразу предоставляется информация о более дорогом карт-продукте вместо полных сведений, которые включают и варианты подешевле, и даже бесплатные.
По словам адвоката, пункт 4 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» не допускает установление преимуществ, как и прямых либо косвенных ограничений при выборе товара, работы или услуги. Само собой, если иное не регламентируется законом.
«Если кассир сообщает, что платеж невозможен без покупки страховки, — это грубое нарушение. Страхование квартиры — услуга добровольная», объясняет Дарья Хаткевич.
Также она заметила, что сотрудник банка обязан дать информацию обо всех доступных продуктах, не скрывая бюджетные варианты ради информирования о дорогих. Это считается нарушением прав потребителя на полную и достоверную информацию.
«Страхование карт — дополнительная опция. Она не может быть условием выдачи самой карты», — говорит юрист.
Она напомнила, что слова «Хотите застраховать?» — это маркетинг и предложение услуги, а вот заявление об обязательности услуги или о том, что она «идет в комплекте» — навязывание. Также важно помнить: за нарушение правил торговли и оказания услуг населению (это касается и предоставления недостоверной информации) предусмотрена административная ответственность. Сотрудника же могут ждать дисциплинарные взыскания.
