700 километров за год: на Южном Урале стартовал масштабный дорожный ремонт

В Челябинской области в 2026 году приведут в порядок свыше 700 км дорожного полотна — часть трасс отремонтируют, а некоторые участки построят с нуля. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер после совещания с областным правительством. Работы уже идут, а главам муниципалитетов поручили лично следить за ходом дел и уделить особое внимание аварийно опасным отрезкам.
Помимо дорог, на совещании затронули тему весенних субботников. Сейчас в регионе очищено больше 80% областных территорий, вывезено около 10 тыс. тонн мусора. Порядок наводят и обычные жители, и трудовые коллективы, и волонтеры, и коммунальные службы.
Параллельно стартовал сезон строительных и ландшафтных работ. Местные администрации теперь сами отвечают за реализацию проектов благоустройства. Ключевое требование — сдать все объекты до первого сентября, чтобы южноуральцы успели насладиться новыми прогулочными зонами до наступления холодов.