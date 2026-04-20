Еще в двух муниципалитетах Воронежской области продлили отопительный сезон

Отопительный период в связи с неблагоприятными погодными условиями продлили еще на неделю в Бутурлиновском районе. Об этом 20 апреля сообщила администрация муниципалитета.
— Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов (детских садов, школ, больниц) сохраняется, — заверили чиновники.
Аналогичное решение принято администрацией Борисоглебского городского округа. В обоих муниципалитетах уточнили, что о завершении отопительного сезона сообщат дополнительно.
Напомним, что ранее сегодня жителей теплой новостью порадовала администрация Грибановского района.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из-за похолодания вернули отопление в девять школ и 11 детсадов.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.