Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще в двух муниципалитетах Воронежской области продлили отопительный сезон

Повезло жителям Бутурлиновского района и Борисоглебска.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный период в связи с неблагоприятными погодными условиями продлили еще на неделю в Бутурлиновском районе. Об этом 20 апреля сообщила администрация муниципалитета.

— Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов (детских садов, школ, больниц) сохраняется, — заверили чиновники.

Аналогичное решение принято администрацией Борисоглебского городского округа. В обоих муниципалитетах уточнили, что о завершении отопительного сезона сообщат дополнительно.

Напомним, что ранее сегодня жителей теплой новостью порадовала администрация Грибановского района.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из-за похолодания вернули отопление в девять школ и 11 детсадов.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.