Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде в День Победы проведут парад, но обойдется без шествия «Бессмертного полка»

Главные памятные мероприятия запланированы в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на главной площади 9 мая пройдет военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что решение принято 20 апреля на совещании под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.

При этом шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам в этом году проводить не будут. Жители смогут присоединиться к всероссийской акции в иных форматах.

9 мая в Калининграде основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы, на территории форта № 5.

Завершится день салютом.

