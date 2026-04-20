В Калининграде в День Победы проведут парад, но обойдется без шествия «Бессмертного полка»

В Калининграде на главной площади 9 мая пройдет военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что решение принято 20 апреля на совещании под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.
При этом шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам в этом году проводить не будут. Жители смогут присоединиться к всероссийской акции в иных форматах.
9 мая в Калининграде основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы, на территории форта № 5.
Завершится день салютом.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.