Глеб Никитин и Владимир Машков подписали соглашение о развитии театров

Нижегородская область и Союз театральных деятелей России объединят усилия для подготовки к юбилеям СТД и актера Евгения Евстигнеева.

Правительство Нижегородской области и Союз театральных деятелей (СТД) России заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX по итогам встречи с председателем Союза Владимиром Машковым. Стороны договорились о совместной работе по созданию благоприятных условий для развития театрального искусства и культуры в регионе.

В рамках соглашения запланирована масштабная программа мероприятий, приуроченных к 150-летию СТД РФ. Особое внимание уделят подготовке к 100-летию со дня рождения легендарного нижегородского актера Евгения Евстигнеева. Губернатор подчеркнул, что нижегородское отделение Союза является одним из старейших в стране и регулярно пополняется молодыми талантами, что подтверждает востребованность театра у новых поколений.

Глеб Никитин отметил стратегическую важность партнерства, особенно в рамках Года единства народов России. По словам главы региона, театр остается важнейшим инструментом духовного воспитания и площадкой для сохранения многонациональных традиций страны. Сотрудничество с СТД станет важным шагом в укреплении культурного потенциала не только Нижегородской области, но и всей России.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин наградил 119 нижегородцев за помощь участникам СВО.