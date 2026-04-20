Глеб Никитин и Владимир Машков подписали соглашение о развитии театров

Правительство Нижегородской области и Союз театральных деятелей (СТД) России заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX по итогам встречи с председателем Союза Владимиром Машковым. Стороны договорились о совместной работе по созданию благоприятных условий для развития театрального искусства и культуры в регионе.