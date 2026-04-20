После звонка маме в Крыму пропала москвичка, приехавшая работать в лагерь

После звонка маме в Гурфузе пропала москвичка, приехавшая на работу в детском лагере. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Маргарита Баранова приехала на южный берег Крыма 25 мая 2025 года. Она хотела поработать в детском лагере и отдохнуть. Вечером того же дня вышла на прогулку.
На следующее утро, 26 мая, она позвонила маме. С ее слов, дочь была в непонятном состоянии, несла бред. После этого звонка телефон отключился. Домой в Москву она так и не вернулась.
Родственники не исключают, что исчезнувшую могли ударить или исподтишка опоить. Они считают, что Маргариту где-то удерживают.
Камеры видеонаблюдения не помогли раскрыть тайну исчезновения. Родным сказали, что камер в Гурзуфе почти нет. Днем женщину засняла только одна — у магазина. А спустя несколько часов москвички и след простыл.
Почти год близкие ничего не знают о судьбе Маргариты. В апреле волонтеры из отряда «ПоискКрым» вместе с полицией проверили участок в лесу, но тщетно. Поиск продолжается.
