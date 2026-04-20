В Тюменской области стартовал посев семян сосны для лесовосстановления

Специалисты засеяли почти 15 тыс. кассет (по 96 ячеек) для выращивания растений с закрытой корневой системой. Летом их высадят в лесах области, после чего в теплицах начнут вторую ротацию. Осенью сеянцы перенесут на площадку доращивания под открытым небом, а весной высадят в лесной фонд.