В Тюменской области стартовал посев семян сосны для лесовосстановления

Посев семян сосны для лесовосстановления стартовал в Тюменской области, сообщили в департаменте лесного комплекса региона. Работа по производству посадочного материала ведется при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Специалисты засеяли почти 15 тыс. кассет (по 96 ячеек) для выращивания растений с закрытой корневой системой. Летом их высадят в лесах области, после чего в теплицах начнут вторую ротацию. Осенью сеянцы перенесут на площадку доращивания под открытым небом, а весной высадят в лесной фонд.
Такая схема позволяет за сезон вырастить более 2 млн сеянцев — этого хватает для восстановления до 360 га леса. Работы идут в трех теплицах общей площадью свыше 2,8 тыс. кв. м. в Тюменском и Армизонском филиалах. Приживаемость тепличных сеянцев достигает 90%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.