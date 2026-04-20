5366 обращений принял волгоградский госжилнадзор в 2026 году

В Госжилнадзор Волгоградской области поступили 5366 обращений от жителей и юридических лиц в первом квартале 2026 года. По информации надзорного ведомства, чаще всего волгоградцев волновали вопросы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда, содержания общего имущества собственников помещений (34%). На втором месте — вопросы соблюдения требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ (28%). Больше четверти от общего числа поступивших обращений касаются качества жилищно-коммунальных услуг.