Нижегородское правительство и Союз театральных деятелей России заключили соглашение о сотрудничестве

Планируется реализация масштабных культурных событий в Нижегородской области.

Источник: Время

Правительство Нижегородской области и Союз театральных деятелей России заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист РФ Владимир Машков. Об этом глава региона рассказал в своем канале в национальном мессенджере MAX.

Планируется реализация масштабных культурных событий (0+) в Нижегородской области, среди них проведение мероприятий в регионе, посвященных 150-летию Союза, а также 100-летию Евгения Евстигнеева. По словам Никитина, в рамках юбилея актера уже готовится культурная программа.

«Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России — одно из старейших в стране. Каждый год его ряды пополняются новыми членами — молодыми талантливыми работниками театров как Нижнего Новгорода, так и Нижегородской области», — подчеркнул Никитин.

По словам губернатора, театр является важным элементом культурного и духовного воспитания, поэтому сотрудничество с Союзом театральных деятелей России становится важным стратегическим шагом в развитии не только Нижегородской области, но и страны в целом.

«Любовь к театру объединяет разные поколения зрителей. Он становится площадкой для интеллектуального поиска. Он же сохраняет и воплощает на сцене традиции народов нашей многонациональной страны, что особенно важно в Год единства народов России», — заключил Никитин.

