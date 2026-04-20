Концерт Олега Газманова в Волгограде перенесли на другую площадку

Олег Газманов не первый артист, которому не удалось собрать аншлаг в Волгограде. Ранее отменил выступление Shaman (Ярослав Дронов), который тоже планировал выступить в Волгограде в апреле 2026 года. И хотя организаторы говорили о технических причинах, но билеты на его концерт тоже покупали неохотно. Свободной оставалась едва ли не половина зала. За день до концерта в ЦКЗ еще одного исполнителя популярных патриотических песен Дениса Майданова тоже было полно мест, но утром в день выступления они резко исчезли из продажи.