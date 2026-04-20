Суд обязал администрацию Кстова построить дорогу к участкам многодетных семей

Инфраструктуры там нет уже больше десяти лет.

Источник: Комсомольская правда

В Кстовском районе прокуратура добилась через суд строительства дороги к участкам, выделенным многодетным семьям. Проверка показала: землю под индивидуальное жилищное строительство в селе Запрудное семьям выдали ещё в 2013—2020 годах, но подъезда к ней до сих пор нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Для решения вопроса ещё в 2015 году был сформирован муниципальный участок под будущую инфраструктуру. Однако за прошедшие годы ситуация не изменилась: ни дороги, ни освещения там так и не появилось. Между тем именно на органах власти лежит обязанность обеспечить такие территории базовыми условиями для жизни.

В итоге прокурор обратился в суд. Кстовский городской суд встал на сторону семей и обязал администрацию в течение двух лет построить автомобильную дорогу и оборудовать её стационарным освещением. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.