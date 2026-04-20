Более 8 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы с начала года

Источник: Живем в Нижнем

С начала 2026 года жители Нижнего Новгорода совершили более 8 тысяч донаций крови и ее компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Донорскую активность проявили более 7,7 тысячи жителей столицы Приволжья. Нижегородцы совершили почти 8 тысяч донаций цельной крови, 650 донаций плазмы и 350 донаций тромбоцитов.

«Сейчас наша Служба крови в основном сконцентрирована на повторном приеме регулярных доноров цельной крови. Прием доноров плазмы, в свою очередь, производится в ограниченном количестве в связи с накоплением большого запаса данного компонента крови», — отметил главврач Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой Сергей Абрамов.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи впервые очистили кровь от «плохого» холестерина.