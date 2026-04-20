«Он не опасный»: волгоградец нос к носу столкнулся с гигантским пауком

У многих, кто опасается этих членистоногих, сердце ушло бы в пятки в такую минуту. Но не у рыбака Вадима Чугунова из Ленинского района Волгоградской области — он пауков просто обожает и знает о них буквально все.
О гигантском чудовище, который едва не оказался вместе с паутиной у него на лице, автор Telegram-канала «Волго-Ахтубинские истории» рассказал: это Larinioides cornutus, вид паука из семейства пауки-кругопряды. Он также встречается под названием лариниодес рогатый, или болотный паук, или роговой крестовик.
«Сразу скажу — он не опасный, так что, если вы намотали на лицо паутину и на носу сидит такой паук, можно не опасаться — он ничего вам не сделает», — успокаивает блогер.
Сам он столкнулся с лариниодесом рогатым ос к носу, пробираясь по берегу водоема в гуще камыша. Но не растерялся, а сделал несколько ярких кадров.
Ранее Вадим Чугунов запечатлел на видео паука-скакуна, которому дал имя Степан Богданович.