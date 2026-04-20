В Калининградской области в акции «Библионочь» поучаствовали более 2 тысяч человек

Главной площадкой была областная научная библиотека. Там, в частности, выступил симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана, проходили мастер-классы, состоялась встреча с писателем и сценаристом Сергеем Лукьяненко. Отмечается, что это был первый приезд фантаста в Калининград и на встречу пришло множество поклонников.