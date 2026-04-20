В Калининградской области в акции «Библионочь» поучаствовали более 2 тысяч человек

В Калининградской области гостями-участниками мероприятий в рамках «Библионочи» стали более 2 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Главной площадкой была областная научная библиотека. Там, в частности, выступил симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана, проходили мастер-классы, состоялась встреча с писателем и сценаристом Сергеем Лукьяненко. Отмечается, что это был первый приезд фантаста в Калининград и на встречу пришло множество поклонников.
В этом году темой события стала «Единство народов — сила России!». Всего в рамках акции гостей принимали 120 библиотек Калининградской области.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.