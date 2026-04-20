Цены на шашлыки перед майскими проконтролируют в Волгограде

Между тем, напомним, по данным Волгоградстата, на минувшей неделе средняя стоимость килограмма говядины в Волгоградской области составила 666 рублей, свинины — 382 рубля, баранины — 728 рублей, курятины — 197 рубль. При этом в начале года средняя стоимость трех видов мяса, кроме говядины, была больше. Так, свинина стоила 401 рубль, баранина — 745, а куры — 216. А вот говядина в январе 2026 года была дешевле — 622 рубля.