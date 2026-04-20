Какой сегодня праздник: Радоница (Родительский день)

Радоница — день общецерковного поминовения усопших в традиции восточных славян, прежде всего в Русской Православной Церкви. Это особый день, когда радость Воскресения Христова соединяется с молитвенным поминовением умерших. Радоница приходится на вторник второй недели после Пасхи — то есть на 9‑й день после Светлого Христова Воскресения. Дома устраивают скромную поминальную трапезу без алкоголя и шумных застолий; на столе могут быть пасхальные блюда: куличи, крашеные яйца, кутья. Кстати, церковь осуждает следующие обычаи как несоответствующие христианскому пониманию поминовения: оставлять еду на кладбище (даже куличи и яйца); устраивать застолья и распивать спиртное на погосте.
День местного самоуправления — ежегодный праздник в России, который отмечается 21 апреля. Праздник был учрежден в 2012 году. Дата праздника связана с важным историческим событием: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам». Этот документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении, закрепил права и самостоятельность городских сообществ, установил основы организации городских учреждений и определил сословные права горожан независимо от рода занятий. День местного самоуправления — это не просто памятная дата, а возможность отметить вклад муниципальных работников и граждан в развитие своих территорий, а также напомнить о важности активного участия жителей в жизни своего города, поселка или села.
Россиянки сегодня отмечают День женской дружбы — неофициальный праздник, посвященный укреплению связей между женщинами, поддержке и благодарности подругам. Считается, что он был придуман в 2011 году шоувумен Леной Лениной и певицей Екатериной Шавриной. В качестве первого празднования они обменялись дорогими украшениями и отметили новый праздник в ресторане. Женская дружба часто становится опорой в сложные периоды жизни, источником вдохновения и радости. День женской дружбы напоминает о необходимости уделять время близким подругам, помогает укрепить связи, которые могут ослабевать из‑за занятости, создает позитивный культурный код: дружба между женщинами — это не соперничество, а поддержка и солидарность.