Какой сегодня праздник: Радоница (Родительский день)

День местного самоуправления — ежегодный праздник в России, который отмечается 21 апреля. Праздник был учрежден в 2012 году. Дата праздника связана с важным историческим событием: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам». Этот документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении, закрепил права и самостоятельность городских сообществ, установил основы организации городских учреждений и определил сословные права горожан независимо от рода занятий. День местного самоуправления — это не просто памятная дата, а возможность отметить вклад муниципальных работников и граждан в развитие своих территорий, а также напомнить о важности активного участия жителей в жизни своего города, поселка или села.