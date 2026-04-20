В Ростове отменили эстафету, посвященную 1 Мая

101 легкоатлетический Первомайский забег в 2026 году в Ростове отменили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове отменили проведение традиционной Первомайской легкоатлетической эстафеты, которая должна была состояться в нынешнем году уже в 101 раз. Информацию об отказе от забега сообщили в городской Федерации легкой атлетики, однако объяснять мотивы такого решения спортивные чиновники не стали.

Стоит отметить, что история этих соревнований в донской столице ведет непрерывный отсчет с 1923 года. За более чем вековой период эстафета отменялась лишь трижды — в 1932, 1991 и 2020 годах. Теперь же в этот список вынужденных перерывов придется вписать и 2026 год.

Представители федерации ограничились лишь коротким сообщением для участников и болельщиков, выразив сожаление в связи со сложившейся ситуацией, но не став вдаваться в подробности относительно причин.

