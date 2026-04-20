Житель Сарова отдал мошенникам почти 1,7 млн рублей в надежде купить машину

Он нашел в сети объявление о продаже иномарке по привлекательной цене.

Источник: Живем в Нижнем

57-летний житель Сарова стал жертвой мошенников, которые якобы продавали автомобиль по привлекательной цене. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Саровчанин нашел в сети объявление о продаже иномарке по привлекательной цене и связался с продавцом. Мошенник ввел свою жертву в заблуждение и убедили ее в приобретении машины. В период с ноября по декабрь 2025 года саровчанин перевел лжепродавцу 1 696 000 рублей. После этого аферист перестал выходить на связь — никакой иномарки мужчина не получил.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности и организатора преступной схемы.

Недавно мы рассказывали, что лжесиловики убедили пенсионерку из Вачского района отдать 2,5 млн рублей.