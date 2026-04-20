«Это абсолютный минимум»: военный бюджет ЕС хотят увеличить в 10 раз

Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза (ЕС) на 2028−2034 годы в 10 раз — до 131 млрд евро по сравнению с 13 млрд в предыдущем. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.