«Это абсолютный минимум»: военный бюджет ЕС хотят увеличить в 10 раз

Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза (ЕС) на 2028−2034 годы в 10 раз — до 131 млрд евро по сравнению с 13 млрд в предыдущем. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.
«В предстоящих переговорах [о новом рамочном семилетнем бюджете ЕС] я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами…», — сказал он.
Еврочиновник уверяет, что в этом вопросе недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. По его словам, 131 млрд евро — это абсолютный минимум, утверждает Кубилюс.
Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе серьезно озабочены формированием военной составляющей в структуре ЕС. Он отметил, что объединение способно превратиться в военный альянс, крайне враждебный по отношению к России, — причем даже «хуже, чем НАТО».