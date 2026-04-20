«Это абсолютный минимум»: военный бюджет ЕС хотят увеличить в 10 раз

Еврокомиссар Кубилюс предложил увеличить военный бюджет ЕС в 10 раз.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза (ЕС) на 2028−2034 годы в 10 раз — до 131 млрд евро по сравнению с 13 млрд в предыдущем. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

«В предстоящих переговорах [о новом рамочном семилетнем бюджете ЕС] я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами…», — сказал он.

Еврочиновник уверяет, что в этом вопросе недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. По его словам, 131 млрд евро — это абсолютный минимум, утверждает Кубилюс.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе серьезно озабочены формированием военной составляющей в структуре ЕС. Он отметил, что объединение способно превратиться в военный альянс, крайне враждебный по отношению к России, — причем даже «хуже, чем НАТО».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
