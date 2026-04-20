Трамп раскрыл, когда США снимут морскую блокаду в Ормузском проливе

Трамп: США не отменят морскую блокаду, пока не заключат сделку с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты не собираются отменять морскую блокаду в Ормузском проливе, пока не подпишут мирную сделку с Ираном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Я не открою это (морскую блокаду — Прим. ред.), пока не будет заключена сделка», — подчеркнул американский лидер.

Агентство утверждает, что совсем скоро вице-президент Джей Ди Вэнс отправится с рабочим визитом в Пакистан. Там он хочет детально обговорить, как можно возобновить переговоры с Ираном. Ведь, как известно, сейчас диалог между странами встал на паузу. Согласно данным Bloomberg, Вэнс обсудит план завершения войны уже во вторник — 21 апреля.

Ранее Трамп предупредил Иран о военных последствиях в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном. Политик заверил, что американские войска нанесут удары по всей энергетической и транспортной инфраструктуре страны, уничтожив электростанции и мосты.

