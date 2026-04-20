Трамп раскрыл, когда США снимут морскую блокаду в Ормузском проливе

Агентство утверждает, что совсем скоро вице-президент Джей Ди Вэнс отправится с рабочим визитом в Пакистан. Там он хочет детально обговорить, как можно возобновить переговоры с Ираном. Ведь, как известно, сейчас диалог между странами встал на паузу. Согласно данным Bloomberg, Вэнс обсудит план завершения войны уже во вторник — 21 апреля.