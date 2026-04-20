Названы самые редкие имена новорожденных в Крыму

ЗАГС Минюста Крыма регулярно публикует статистику о редких и популярных именах новорожденных. На прошлой неделе самыми редкими именами стали Ирфан и Илайда. Чаще всего родители называли детей Александром и Софией.
Среди необычных имен, выбранных родителями для своих детей, сотрудники ЗАГСа выделили также имя Суфьян, Миран, Салих, Елисей и Данис. В списке редких имен также присутствуют Лея, Альсия, Есения, Николина, Сара, Ани, Мелисса, Нарие, Васфие, Румийса и Айсель.
А вот самыми популярными именами стали Тимофей, Николай, Марк, Дамир, Иван, Михаил, Илья, Агата, Ярослава, Полина, Мария и Ясмина.
В Крыму набирает популярность торжественная регистрация рождения с обрядом имянаречения в ЗАГСах. Принять участие в церемонии можно бесплатно при согласии родителей новорожденных.