Экономист Холод: Вслед за красной икрой подешевеет еще несколько продуктов

В России наблюдается значительное снижение цен на красную икру в магазинах. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.
— С начала года красная икра в рознице подешевела на 15 процентов. В прошлом году урожай был неплохой, икры произвели довольно много, в отличие от позапрошлого года. Вот она и дешевеет, потому что не все запасы распродали, — пояснил Холод.
По словам эксперта, стоимость куриного мяса тоже начала снижаться. Недавно целую тушку можно было приобрести за 168 рублей за килограмм, в то время как ранее цена колебалась между 175 и 220 рублями. Холод прогнозирует, что в ближайшее время курятина подешевеет еще примерно на 15 процентов.
Баранина также становится более доступной. В результате прекращения экспорта в Иран ее стало больше на российском рынке, и цена уже упала ниже 1000 рублей за килограмм. Что касается говядины, то, скорее всего, ее стоимость значительно не возрастет, передает Life.ru.
Однако минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 2,6 процента. Ее стоимость составила 7712,4 рубля. В Москве ее стоимость поднялась до 9141,2 рубля. Такие данные приводит «Руспродсоюз». Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», какие продукты подорожали за последние два месяца и с чем это связано.