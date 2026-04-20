В школе поселка Искателей в НАО провели урок о безопасности в интернете

Урок о безопасном общении в мессенджерах провели в школе рабочего поселка Искателей Ненецкого автономного округа. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Школьникам рассказали, как распознать фишинговые сообщения и мошеннические схемы в чатах, какие данные категорически нельзя передавать через мессенджеры, как защитить свой аккаунт от взлома. Также им объяснили, что делать при получении угроз или травли в сети, как проверять достоверность информации, пересылаемой в группах и чатах и как ограничить доступ посторонних к личным данным и фото.
«Сегодня дети начинают пользоваться мессенджерами очень рано, и важно дать им базовые навыки цифровой гигиены еще в школе. Знание простых правил кибербезопасности поможет избежать многих рисков — от утечки личных данных до вовлечения в противоправные действия», — отметил заместитель руководителя департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа Михаил Марков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.