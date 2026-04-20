Пьяная пассажирка напала на полицейского в аэропорту Перми

В аэропорту Перми нетрезвая женщина устроила потасовку. Сотрудники полиции сделали ей замечание из-за состояния алкогольного опьянения, однако это вызвало агрессивную реакцию.
По данным транспортной полиции, женщина несколько раз ударила одного из правоохранителей. После случившегося было возбуждено уголовное дело.
Позже подозреваемая перестала выходить на связь со следствием и исчезла из дома, в связи с чем её объявили в розыск. Спустя некоторое время женщину удалось найти у её матери. Расследование продолжается.