В Дагестане арестовали иномарку за долги владельца в 83 миллиона рублей

«Хенде Солярис» остановили на трассе и отправили на штрафстоянку.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане арестовали автомобиль за долги хозяина в 83 миллиона рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Автоинспекторы получили ориентировку и задержали машину. За рулем «Хенде Солярис» находился 63-летний местный житель. Мужчина спокойно ехал по трассе, пока его не остановили.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Информацию о должнике передали судебным приставам. Теперь там продолжат разбирательства.

Никаких изысков и дорогих иномарок — обычный «Солярис». При этом сумма долга огромная.

На данный момент неизвестно, возбуждены ли административные или уголовные дела. Однако с такими долгами и их злостной неуплатой это, вероятно, вопрос времени.

