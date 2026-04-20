В Дагестане арестовали иномарку за долги владельца в 83 миллиона рублей

В Дагестане арестовали автомобиль за долги хозяина в 83 миллиона рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Автоинспекторы получили ориентировку и задержали машину. За рулем «Хенде Солярис» находился 63-летний местный житель. Мужчина спокойно ехал по трассе, пока его не остановили.
Автомобиль отправили на штрафстоянку. Информацию о должнике передали судебным приставам. Теперь там продолжат разбирательства.
Никаких изысков и дорогих иномарок — обычный «Солярис». При этом сумма долга огромная.
На данный момент неизвестно, возбуждены ли административные или уголовные дела. Однако с такими долгами и их злостной неуплатой это, вероятно, вопрос времени.
