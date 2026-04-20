«Умри, но сделай»: эксперт объяснил нежелание россиян ходить на диспансеризацию

Многие работающие россияне игнорируют оплачиваемый выходной для диспансеризации из-за привычки ставить работу выше здоровья. Такой культурный подход «умри, но сделай» в итоге бьёт по бизнесу, считают эксперты. Об этом рассказал RTVI HR-эксперт Гарри Мурадян.
Специалист объяснил, что сильнее всего страдает работодатель. Болеющий сотрудник выпадает из процессов на недели или месяцы. Найти опытную замену сложно и дорого.
По словам Мурадяна, здоровый работник обходится бизнесу дешевле во всех смыслах. Привлекать новый персонал сейчас очень дорого, поэтому компании стараются удерживать людей, чтобы они не болели и не выбывали из проектов.
Если болезнь всё же наступает, больничный открывается минимум на три дня. В это время некому выполнять текущие задачи, что создаёт проблемы для всего коллектива.
Мурадян отметил, что государству такая ситуация даже выгодна. Страховые взносы в ОМС поступают, а люди услугами почти не пользуются, поэтому нагрузка на систему небольшая.
Сам эксперт видит главную причину в российском культурном коде: сначала надо выполнить работу любой ценой, а здоровье отодвигается на второй план.
При этом доктор медицинских наук Татьяна Маркова подчеркнула важность своевременной диспансеризации для предотвращения серьезных осложнений диабета. Её слова приводит 360.ru.