Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Умри, но сделай»: эксперт объяснил нежелание россиян ходить на диспансеризацию

HR-эксперт Мурадян: россияне не ходят на диспансеризацию из-за работы.

Источник: Комсомольская правда

Многие работающие россияне игнорируют оплачиваемый выходной для диспансеризации из-за привычки ставить работу выше здоровья. Такой культурный подход «умри, но сделай» в итоге бьёт по бизнесу, считают эксперты. Об этом рассказал RTVI HR-эксперт Гарри Мурадян.

Специалист объяснил, что сильнее всего страдает работодатель. Болеющий сотрудник выпадает из процессов на недели или месяцы. Найти опытную замену сложно и дорого.

По словам Мурадяна, здоровый работник обходится бизнесу дешевле во всех смыслах. Привлекать новый персонал сейчас очень дорого, поэтому компании стараются удерживать людей, чтобы они не болели и не выбывали из проектов.

Если болезнь всё же наступает, больничный открывается минимум на три дня. В это время некому выполнять текущие задачи, что создаёт проблемы для всего коллектива.

Мурадян отметил, что государству такая ситуация даже выгодна. Страховые взносы в ОМС поступают, а люди услугами почти не пользуются, поэтому нагрузка на систему небольшая.

Сам эксперт видит главную причину в российском культурном коде: сначала надо выполнить работу любой ценой, а здоровье отодвигается на второй план.

При этом доктор медицинских наук Татьяна Маркова подчеркнула важность своевременной диспансеризации для предотвращения серьезных осложнений диабета. Её слова приводит 360.ru.