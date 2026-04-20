В Ленинградской области ликвидировали 120 свалок в 2025 году

Их общий объем составил более 99 тыс. куб. м.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты ликвидировали 120 свалок в Ленинградской области в 2025 году. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.

Общий объем свалок составил более 99 тыс. куб. м. Кроме того, в прошлом году специалисты организовали 1 655 выездных обследований. Также специалисты получили и рассмотрели более 6000 обращений граждан.

«В сфере обращения с отходами принимаются системные меры по ужесточению ответственности. Так, за организацию незаконного бизнеса в виде создания несанкционированных полигонов отходов инициировано четыре уголовных дела, 11 человек арестовано. Только административных санкций признано недостаточно», — отметила председатель государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

