Желающему усыновить троих детей Лепсу дали неожиданный совет

Депутат Госдумы Нина Останина посоветовала жениться певцу Григорию Лепсу. Об этом пишет Национальная служба новостей (НСН).
Мужчина, который хочет завести семью, по мнению политика, должен жениться, а не брать детей из приюта.
Останина отметила, что становиться приемными отцами органы опеки одиноким мужчинам разрешают редко, не помогают в этом случае даже деньги.
«Пусть женится», — заявила депутат.
Также она добавила, что важно действовать обдуманно в вопросах усыновления, чтобы ребенка не возвращали в детдом.
Ранее «МК» писал, что у 63-летнего певца Григория Лепса выявлена инфекция дыхательных путей с осложнением на бронхи. Из-за состояния здоровья артист вынужден сократить нагрузку и отказаться от масштабных сольных концертов.