Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область будет сотрудничать с Союзом театральных деятелей России

Стороны будут развивать театральное искусство и культуру в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом театральных деятелей России (СТД РФ). Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в соцсетях.

Документ был подписан губернатором Глебом Никитиным и главой СТД РФ Владимир Машков. Совместными усилиями стороны будут развивать театральное искусство и культуру в области. Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили план мероприятий в регионе, которые приурочены к 150-летию Союза, а также к 100-летию со дня рождения актера Евгения Евстигнеева.

«Любовь к театру объединяет разные поколения зрителей. Он становится площадкой для интеллектуального поиска. Он же сохраняет и воплощает на сцене традиции народов нашей многонациональной страны, что особенно важно в Год единства народов России», — написал Глеб Никитин.

Напомним, что с 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде проходит Театральный форум ПФО.