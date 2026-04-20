Нижегородская область будет сотрудничать с Союзом театральных деятелей России

Документ был подписан губернатором Глебом Никитиным и главой СТД РФ Владимир Машков. Совместными усилиями стороны будут развивать театральное искусство и культуру в области. Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили план мероприятий в регионе, которые приурочены к 150-летию Союза, а также к 100-летию со дня рождения актера Евгения Евстигнеева.