Не забудьте посоветоваться с собственниками: в Госдуме напомнили правила установки кондиционеров

Установка наружного блока кондиционера на фасаде дома требует специального разрешения, напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он подчеркнул, что без согласия соседей можно столкнуться с серьезными проблемами. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Фасад дома — это общее имущество собственников, и просто так вешать наружный блок нельзя. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев. Фасад относится к общему имуществу, а установка наружного блока считается изменением фасада», — сказал депутат.
Если в новом доме застройщик заранее утвердил схему размещения кондиционеров, то достаточно просто обратиться в управляющую компанию и поставить блок в разрешенном месте. В остальных случаях необходимо провести общее собрание собственников и показать эскизный проект с указанием места, размеров и уровня шума.
Нельзя вешать блок на стену соседа, перекрывать чужие окна или балконы, а также сливать конденсат на козырьки и входные площадки — воду нужно отводить только в систему водостока. За незаконную установку предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.
Ранее россиянам также напомнили о наказании за самовольную установку радиаторов. За это может грозить штраф 1500 рублей.