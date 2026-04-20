Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не забудьте посоветоваться с собственниками: в Госдуме напомнили правила установки кондиционеров

Депутат Панеш: установка кондиционера требует согласия других собственников.

Источник: Комсомольская правда

Установка наружного блока кондиционера на фасаде дома требует специального разрешения, напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он подчеркнул, что без согласия соседей можно столкнуться с серьезными проблемами. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Фасад дома — это общее имущество собственников, и просто так вешать наружный блок нельзя. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев. Фасад относится к общему имуществу, а установка наружного блока считается изменением фасада», — сказал депутат.

Если в новом доме застройщик заранее утвердил схему размещения кондиционеров, то достаточно просто обратиться в управляющую компанию и поставить блок в разрешенном месте. В остальных случаях необходимо провести общее собрание собственников и показать эскизный проект с указанием места, размеров и уровня шума.

Нельзя вешать блок на стену соседа, перекрывать чужие окна или балконы, а также сливать конденсат на козырьки и входные площадки — воду нужно отводить только в систему водостока. За незаконную установку предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам также напомнили о наказании за самовольную установку радиаторов. За это может грозить штраф 1500 рублей.