Пожароопасный сезон стартует в Петербурге с 21 апреля

Соответствующий указ подписал Александр Беглов.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге начался пожароопасный сезон. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов. Согласно документу, сезон стартует с 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Наступление сухой и теплой погоды способствует возникновению природных пожаров. Они часто возникают из-за сжигания сухой травы, мусора и разведения костров, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Согласно указу, будет составлен список территорий, которые могут быть подвержены риску возгорания. В него войдут организации отдыха для детей и их оздоровления, а также территории садоводства и огородничества.

При обнаружении пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112. Оперативные службы оперативно отреагируют на вызов и примут необходимые меры.

Напомним, ранее власти говорили, что пожароопасный сезон в Петербурге может начаться 15 апреля.

