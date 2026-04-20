Зарубин раскрыл, что Жириновский готовил для Путина в случае победы на выборах

Если бы основатель ЛДПР Владимир Жириновский победил на выборах президента России в 2000 году, он бы оставил две партии. Об этом вспомнил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

В своей публикации корреспондент прикрепил видеоролик, на котором Жириновский, будучи кандидатом на президентский пост, рассказывает о своих планах на срок правления.

— (Владимира — прим. «ВМ») Путина, может быть, оставлю премьер-министром. ЛДПР будет правящей партией. (Геннадий — прим. «ВМ») Зюганов — в эмиграцию, послом на Кубу. Пусть там сидит: остров счастья, утопия. И (Григорий — прим. «ВМ») Явлинского — лечиться в Америку, — говорит на видео Жириновский.

Ранее в Сети вспомнили другое предсказание Жириновского. Он говорил о появлении ядерного оружия у Ирана. При этом, по его словам, следующей такое вооружение получит Турция.

Также Жириновский предсказывал, что третья мировая война начнется в 2027 году. Однако он утверждал, что это будет не всемирная ядерная война, а локальная, «с применением самого мощного оружия, которое, возможно, будет считаться еще более сильным, чем ядерное оружие». И сложится такой конфликт из совпадений ряда факторов, включая разные интересы США, Китая и Европы.

