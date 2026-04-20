В Якутске пройдет фестиваль туризма и креативных индустрий

Фестиваль туризма и креативных индустрий «Якутия — место встречи» пройдет с 26 по 27 апреля в Якутске при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха.
Площадкой фестиваля станет торговый дом «Кружало». Там пройдут выставка туроператоров и муниципальных районов, ярмарка сувениров и креативных товаров, а также покажут туристическую технику и снаряжение. Запланированы деловые встречи — пленарное заседание, дискуссии и презентации новых маршрутов, в том числе по экотуризму.
Для участников проведут обучающие сессии и мастер-классы: как делать сувениры, продвигать турпродукт в соцсетях, работать с этно-дизайном и действовать в экстремальных условиях. Гостей ждут концерты, показы местных брендов, конкурсы, VR-зона «Путешествие по Якутии» и городской квест. Также организуют экскурсии по Якутску и окрестностям — пешие, автобусные, конные и промышленные.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.