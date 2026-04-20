В школе № 5 Нарьян-Мара НАО рассказали о цифровой безопасности

Учащимся четвертого класса школы № 5 города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа рассказали о цифровой безопасности, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Школьникам объяснили, что такое персональные данные и почему их нужно защищать. Также они узнали, почему не всему в интернете можно верить, как распознавать опасные «советы» мошенников и как безопасно пользоваться онлайн-сервисами, включая ИИ.
«Дети спорили, угадывали, ловили каждое слово — получился живой диалог, а не занятие для галочки. Учить цифровой грамотности с младших классов действительно важно», — отметил руководитель департамента цифрового развития и связи Ненецкого автономного округа Евгений Тимошин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.