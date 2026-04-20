В Таганроге спустя полчаса после объявления дали отбой ракетной тревоги

Режим ракетной опасности, введенный на территории города Таганрога Ростовской области вечером в понедельник, 20 апреля, был снят. Соответствующее уведомление горожанам направила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Информация о прекращении действия предупреждения появилась в личном MAX-канале руководителя муниципалитета в 19:26.
— Внимание. Отбой ракетной опасности по городу, — говорилось в публикации Светланы Камбуловой.
Напомним, что первоначальный сигнал тревоги для жителей Таганрога был распространен Светланой Камбуловой в 18:53. Таким образом, режим повышенной готовности действовал на территории города чуть более получаса.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.