В Таганроге спустя полчаса после объявления дали отбой ракетной тревоги

Жителей Таганрога предупредили от отмене режима ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Режим ракетной опасности, введенный на территории города Таганрога Ростовской области вечером в понедельник, 20 апреля, был снят. Соответствующее уведомление горожанам направила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Информация о прекращении действия предупреждения появилась в личном MAX-канале руководителя муниципалитета в 19:26.

— Внимание. Отбой ракетной опасности по городу, — говорилось в публикации Светланы Камбуловой.

Напомним, что первоначальный сигнал тревоги для жителей Таганрога был распространен Светланой Камбуловой в 18:53. Таким образом, режим повышенной готовности действовал на территории города чуть более получаса.

