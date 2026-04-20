В Улан-Удэ прошел бизнес-форум «Сделано в Бурятии»

Бизнес-форум «Сделано в Бурятии» прошел 16 апреля в Улан-Удэ. Мероприятие состоялось по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
Участие в форуме приняли более 2 тыс. человек: представители бизнеса, власти и эксперты. Программа включала обучающие сессии и нетворкинг. Также там организовали площадку для заключения коммерческих контрактов.
Среди спикеров были бизнес-тренер Игорь Рызов, эксперт по клиентоцентричности Евгений Щепин, спортсмен Константин Цзю и другие. Участники обсудили меры поддержки, преференции и налоговые режимы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.