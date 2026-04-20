На Ставрополье часть районов продлила отопительный сезон до конца апреля

Тепло сохранят до 26−28 апреля из-за холодных ночей.

Источник: Комсомольская правда

Часть Ставропольского края продолжает отопительный сезон. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Из-за нестабильной погоды в домах и соцучреждениях тепло оставят еще на несколько дней. В Железноводске подачу продлили до 26 апреля. В Шпаковском округе сезон завершится позже — ориентировочно 28 апреля.

Решение приняли, потому что среднесуточная температура пока не поднимается выше восьми градусов. По ночам на Ставрополье по-прежнему холодно. Отключать отопление сочли преждевременным.

Окончательное решение будет зависеть от погоды. Речь идет и о жилых домах с центральным отоплением, и о социальных объектах.

