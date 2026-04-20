WSJ: Мировые нефтяные гиганты переносят добычу с Ближнего Востока

Как писал сайт KP.RU, конфликт на Ближнем Востоке ограничил экспорт ключевых членов организации ОПЕК, вызвав сокращение добычи нефти. По данным агентство Bloomberg, добыча нефти в прошлом месяце зафиксировала рекордное падение. В марте она сократилась на 7,88 млн баррелей в сутки до 20,79 млн баррелей. Отмечается, что это самое резкое падение за всю историю наблюдений с 1980-х годов.