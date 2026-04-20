WSJ: Мировые нефтяные гиганты переносят добычу с Ближнего Востока

Компании идут на это из-за проблем с судоходством в Ормузе и повреждений энергоинфраструктуры стран Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Мировые энергокомпании, в том числе американские Chevron и Exxon Mobil, расширяют добычу нефти и инвестируют в разработку месторождений за пределами Ближнего Востока из-за войны в Иране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, компании идут на это из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе и повреждения энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока в ходе военной операции США и Израиля против Исламской республики.

В материале отметили, что Exxon Mobil вложит до 24 млрд долларов в разработку глубоководных месторождений нефти у берегов Нигерии, Chevron расширила присутствие в Венесуэле, британская BP купила доли в нефтяных месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала соглашение о разведке запасов с Турцией.

Газета подчеркнула, что все пять компаний изучают возможность разработки залежей не только в Африке и Южной Америке, но и в Средиземноморье.

Как писал сайт KP.RU, конфликт на Ближнем Востоке ограничил экспорт ключевых членов организации ОПЕК, вызвав сокращение добычи нефти. По данным агентство Bloomberg, добыча нефти в прошлом месяце зафиксировала рекордное падение. В марте она сократилась на 7,88 млн баррелей в сутки до 20,79 млн баррелей. Отмечается, что это самое резкое падение за всю историю наблюдений с 1980-х годов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше