WSJ: Мировые нефтяные гиганты переносят добычу с Ближнего Востока

Мировые энергокомпании, в том числе американские Chevron и Exxon Mobil, расширяют добычу нефти и инвестируют в разработку месторождений за пределами Ближнего Востока из-за войны в Иране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В материале отметили, что Exxon Mobil вложит до 24 млрд долларов в разработку глубоководных месторождений нефти у берегов Нигерии, Chevron расширила присутствие в Венесуэле, британская BP купила доли в нефтяных месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала соглашение о разведке запасов с Турцией.
Газета подчеркнула, что все пять компаний изучают возможность разработки залежей не только в Африке и Южной Америке, но и в Средиземноморье.
Как писал сайт KP.RU, конфликт на Ближнем Востоке ограничил экспорт ключевых членов организации ОПЕК, вызвав сокращение добычи нефти. По данным агентство Bloomberg, добыча нефти в прошлом месяце зафиксировала рекордное падение. В марте она сократилась на 7,88 млн баррелей в сутки до 20,79 млн баррелей. Отмечается, что это самое резкое падение за всю историю наблюдений с 1980-х годов.