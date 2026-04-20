Более 5,5 млн руб. потратят на ремонт двух сходов нижегородского метро

На обновление входов станций «Ленинская» и «Чкаловская» направят более 5,5 млн рублей для устранения протечек.

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило два аукциона на проведение ремонтных работ. Об этом сообщается на портале госзакупок. Модернизация затронет сход № 2 станции «Ленинская» и сход № 5 станции «Чкаловская».

Суммарная начальная стоимость контрактов превышает 5,5 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчикам необходимо восстановить герметичность стыков кровли, чтобы устранить протечки и обеспечить безопасность пассажиров. К участию в торгах допускаются только представители малого и среднего предпринимательства.

Заявки на аукционы принимаются до 27 апреля, а победителей определят 30 апреля. После заключения договоров у строителей будет 30 рабочих дней на выполнение всех задач, при этом заказчик допускает досрочную сдачу объектов.

Ранее сообщалось, что 57 млн рублей выделили на замену старых турникетов в нижегородском метро.