Более 5,5 млн руб. потратят на ремонт двух сходов нижегородского метро

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило два аукциона на проведение ремонтных работ. Об этом сообщается на портале госзакупок. Модернизация затронет сход № 2 станции «Ленинская» и сход № 5 станции «Чкаловская».
Суммарная начальная стоимость контрактов превышает 5,5 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчикам необходимо восстановить герметичность стыков кровли, чтобы устранить протечки и обеспечить безопасность пассажиров. К участию в торгах допускаются только представители малого и среднего предпринимательства.
Заявки на аукционы принимаются до 27 апреля, а победителей определят 30 апреля. После заключения договоров у строителей будет 30 рабочих дней на выполнение всех задач, при этом заказчик допускает досрочную сдачу объектов.
Ранее сообщалось, что 57 млн рублей выделили на замену старых турникетов в нижегородском метро.