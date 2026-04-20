«Пока бурчу — живу»: волжский священник с «бурчалками» о жизни и душе стал популярным блогером

— Два пути в моей жизни — светский и духовный — всегда шли параллельно. Моя бабушка — монахиня, но сам я до поры до времени даже не думал о священническом пути. Когда же в голове возникли вопросы: «А кто я? Куда я двигаюсь?», то выбрал именно духовный путь. И, как оказалось, весь прежний опыт жизни оказался очень полезен. В епархии меня назначили ответственным за культурную жизнь, и сейчас я, помимо своей основной работы, по-прежнему организую праздники и мероприятия, — рассказывает отец Евгений. — Что касается монологов, то долгое время я думал, что они не будут интересны людям. А перед Новым годом, когда на Волгоградскую область обрушился ураган, я решил всех подбодрить, написал небольшой текст, выложил его в социальные сети, и народу понравилось. Почему тогда не выкладывать дальше? Мои монологи довольно специфичны в плане стилистики, но некоторые читатели находят в них сходство с текстами Михаила Жванецкого. И для меня это большая честь, так как этого сатирика я всегда слушаю с большим удовольствием. Особенно, когда выезжаю в дальний путь.